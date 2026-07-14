1001 courses Aqua à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat
lundi 27 juillet 2026 · Saint-Léonard-de-Noblat
Informations pratiques
Saint-Léonard-de-Noblat
1001 courses Aqua à l’Espace Aqua’Noblat
8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 15:00:00
fin : 2026-07-27 17:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Venez vous amuser au 1001 courses Aqua à l’Espace Aqua Noblat.
Pour les enfants à partir de 8 ans et sachant nager .
8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 22 99 10 aqua-noblat@ccnoblat.fr
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English : 1001 courses Aqua à l’Espace Aqua’Noblat
L’événement 1001 courses Aqua à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Noblat
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