Triathlon de Saint-Léonard de Noblat du Lions Club Salle des fêtes Maurice Bastin Saint-Léonard-de-Noblat
Triathlon de Saint-Léonard de Noblat du Lions Club Salle des fêtes Maurice Bastin Saint-Léonard-de-Noblat dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Triathlon de Saint-Léonard de Noblat du Lions Club
Salle des fêtes Maurice Bastin Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Triathlon au profit des chiens guide d’aveugle avec le concours de la société de pêche et le club de pétanque de St-Léonard.
En matinée à partir de 9h00 concours de pêche (permis de pêche nécessaire)
A 14h00 concours de pétanque, 4 parties en doublettes ouvert à tous
A 20h00 concours de belote avec 4 parties ouvert à tous
Lot à tous les participants spécial triathlètes
Buvette et restauration, animation musicale sur place. .
Salle des fêtes Maurice Bastin Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 21 39 67 gerard.hangard@wanadoo.fr
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English :
L’événement Triathlon de Saint-Léonard de Noblat du Lions Club Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin
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