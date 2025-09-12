Triathlon de Saint-Léonard de Noblat du Lions Club Salle des fêtes Maurice Bastin Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat

Triathlon de Saint-Léonard de Noblat du Lions Club

Salle des fêtes Maurice Bastin Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Triathlon au profit des chiens guide d’aveugle avec le concours de la société de pêche et le club de pétanque de St-Léonard.

En matinée à partir de 9h00 concours de pêche (permis de pêche nécessaire)

A 14h00 concours de pétanque, 4 parties en doublettes ouvert à tous

A 20h00 concours de belote avec 4 parties ouvert à tous

Lot à tous les participants spécial triathlètes

Buvette et restauration, animation musicale sur place. .

Salle des fêtes Maurice Bastin Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 21 39 67 gerard.hangard@wanadoo.fr

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English :

L’événement Triathlon de Saint-Léonard de Noblat du Lions Club Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin