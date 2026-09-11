Le Figuier (Takia et Colette), Anis Gras – Le lieu de l’autre, Arcueil

Informations pratiques

Le Figuier (Takia et Colette) Vendredi 4 décembre, 14h30, 19h30 Anis Gras – Le lieu de l’autre Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T14:30:00+01:00 – 2026-12-04T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T19:30:00+01:00 – 2026-12-04T21:00:00+01:00

C’est l’histoire d’une friche,

d’un jardin, d’une terre qui a en son centre un figuier.

Cet espace est menacé de destruction par un grand projet immobilier.

Le spectacle suit le combat de deux femmes, Émilie et Lydia, pour défendre ce figuier qui a pour elles une très grande importance :

c’est le lieu de l’amitié de leurs grands-mères, Takia et Colette.

Écrit, mis en scène et interprété par Emmanuelle Jacquemard et Anissa Kaki, Le Figuier (Takia et Colette) est un spectacle poétique et fédérateur qui nous entraîne dans une réflexion joyeuse sur nos identités plurielles autant que sur la fabrique des récits dominants et la place de l’écologie dans les quartiers populaires.

Anis Gras – Le lieu de l’autre 55 avenue Laplace Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France

Compagnie 411 Pierres – Emmanuelle Jacquemard et Anissa Kaki création quartiers populaires

Hélène Harder