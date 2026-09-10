LE FIL À PLOMB FAIT SON MARCHÉ DE NOËL ! THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse
dimanche 13 décembre 2026 · THÉÂTRE LE FIL À PLOMB · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LE FIL À PLOMB FAIT SON MARCHÉ DE NOËL !
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 11:00:00
fin : 2026-12-13 17:00:00
Date(s) :
2026-12-13
C’est reparti, venez profitez de la magie de Noël !
Après le grand succès de l’an dernier, impossible de ne pas remettre ça notre marché de Noël revient pour une nouvelle édition !
Réservez dès maintenant votre dimanche pour venir flâner en famille ou entre amis, dénicher vos cadeaux de Noël et profiter d’un bon moment ensemble.
Dès le matin, vous serez accueillis dans des effluves d’épices et de gâteaux tout juste sortis du four, autour d’un chocolat chaud ou d’un vin chaud fumant.
Au programme
– Stands bijoux, photos, illustrations, poteries, friperie, tee-shirts Le Fil à Plomb…
– Animations séance photo en costume, musique…
– Amuse-bouche crêpes, gâteaux, friandises, boissons chaudes… et les couscous de la Kasbah.
– Installation gonflable de la compagnie Picto Facto. .
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr
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English :
Here we go again—come enjoy the magic of Christmas!
L’événement LE FIL À PLOMB FAIT SON MARCHÉ DE NOËL ! Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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