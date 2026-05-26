Le fil de Saint-Lu Atelier couture et raccommodage Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire
Le fil de Saint-Lu Atelier couture et raccommodage Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire vendredi 28 août 2026.
Saint-Lunaire
Le fil de Saint-Lu Atelier couture et raccommodage
Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Venez échanger et partager vos techniques, astuces de réparation et de raccommodage créatifs ! .
Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13
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L’événement Le fil de Saint-Lu Atelier couture et raccommodage Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-06-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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