Le FIV du samedi soir Salle Arvest Pleyben
vendredi 30 octobre 2026 · Salle Arvest · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Le FIV du samedi soir
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Compagnie Côté Cour De et avec Olivier GUERY et Pascal LEVEQUE
Le vendredi 30 octobre, à 20h30 à la salle Arvest.
Ils se marièrent et eurent beaucoup… et bien non justement, pas toujours ! Lorsque la nature joue les troubles-fêtes, le désir d’enfant peut rapidement tourner au défi. Avec l’esprit vif et irrévencieux de Bernard et Christian, plongez la tête la première dans les arcanes de la reproduction, des mystères des organes génitaux aux dédales des techniques de conception assistée !
Découvrez La FIV du samedi soir , une version disco et décalée, où la science rencontre l’humour.
L’Arvest a le plaisir d’offrir des places au collectif BAMP, association qui œuvre autour de la question de l’infertilité .
Tout public à partir de 12 ans.
Billetterie en ligne et sur place. TP = 8€ / TP = 6€
Placement libre Durée 1h10. .
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55
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English :
L’événement Le FIV du samedi soir Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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