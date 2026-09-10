LE FLOCON MAGIQUE LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
jeudi 24 décembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LE FLOCON MAGIQUE
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-24 10:30:00
fin : 2026-12-30
Date(s) :
2026-12-24
Macha veut absolument voir la neige cet hiver.
Mais en se réveillant ce matin toujours pas le moindre flocon blanc dans le jardin.
Macha décide de partir au pays du Père Noël afin de retrouver le flocon magique qui fera tomber la neige chez elle.
Un voyage entre sourires, chansons et féérie. 9 .
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Macha really wants to see snow this winter.
L’événement LE FLOCON MAGIQUE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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