le « Folk du dimanche »#2- Ateliers et Bal folk avec le groupe Natalan’, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

le « Folk du dimanche »#2- Ateliers et Bal folk avec le groupe Natalan’ 21 – 27 juin Le [K]Rabo Orne

2 Ateliers (gratuits) – Bal (participation à prix libre)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T10:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « alainhubert61@outlook.fr »}]

2 ateliers gratuits : 10H30-12H-Danse Folk et 14H-15H15-Atelier chanté. Repas partagé le midi-15H30-20H : Bal Folk ! Une excellente journée à partager avec le groupe Natalan’ avec un répertoire varié!