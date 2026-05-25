Le Forum de la Caserne Mellinet Les Petites Écuries Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Au programme???? Visites guidées (sur inscription)• 14h et 14h30 : visite des Petites Écuries (30 min, 10 personnes par groupe)• 14h30 : déambulation dans la Caserne Mellinet (1h30 – 40 personnes)• 14h30 et 15h30 : visite des chantiers Le Mercoeur et Carré Mellinet (45 min, 20 personnes par groupe)• 14h30 et 15h30 : visite de chantier de la friche culturelle (45 min, 20 personnes par groupe)???? Stands ouverts de 14h à 17h (en accès libre)???? Exposition du projet urbain???? Village de l’habitat avec les opérateurs Groupe Launay, Groupe CIF, Harmonie Habitat, Habitat 44, Quartus et les architectes des projetsRéhabilitation, réemploi et matériaux biosourcés???? Portes ouvertes (en accès libre)• À partir de 14h : Tiers-Lieu Living Museum• De 14h à 15h : Tiers-Lieu Aurore• À partir de 15h : Galerie des Petites EcuriesAnimations et restauration avec le festival Carrément Caravane

Les Petites Écuries Nantes 44000

http://leforumdelacaserne.eventbrite.fr



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