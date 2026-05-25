Le Forum de la Caserne Mellinet Les Petites Écuries Nantes
Le Forum de la Caserne Mellinet Les Petites Écuries Nantes samedi 6 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
Au programme???? Visites guidées (sur inscription)• 14h et 14h30 : visite des Petites Écuries (30 min, 10 personnes par groupe)• 14h30 : déambulation dans la Caserne Mellinet (1h30 – 40 personnes)• 14h30 et 15h30 : visite des chantiers Le Mercoeur et Carré Mellinet (45 min, 20 personnes par groupe)• 14h30 et 15h30 : visite de chantier de la friche culturelle (45 min, 20 personnes par groupe)???? Stands ouverts de 14h à 17h (en accès libre)???? Exposition du projet urbain???? Village de l’habitat avec les opérateurs Groupe Launay, Groupe CIF, Harmonie Habitat, Habitat 44, Quartus et les architectes des projetsRéhabilitation, réemploi et matériaux biosourcés???? Portes ouvertes (en accès libre)• À partir de 14h : Tiers-Lieu Living Museum• De 14h à 15h : Tiers-Lieu Aurore• À partir de 15h : Galerie des Petites EcuriesAnimations et restauration avec le festival Carrément Caravane
Les Petites Écuries Nantes 44000
http://leforumdelacaserne.eventbrite.fr
Afficher la carte du lieu Les Petites Écuries et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- À la racine Médiathèque Jacques Demy Nantes 26 mai 2026
- Soirée Polyglotte Info jeunes Pays de la loire Nantes 26 mai 2026
- Bal Forro au Magmaa Magmaa Food Hall Nantes 26 mai 2026
- CONFÉRENCE : « LA TRAITE TRANSATLANTIQUE DANS NOS RUES ? TRACES URBAINES, POLITIQUES MÉMORIELLES ET ENJEUX CONTEMPORAINS » École nationale supérieure d’architecture Nantes 26 mai 2026
- Model/Actriz + 1ère partie Le Ferrailleur Nantes 26 mai 2026