Le fournil de Merpins, Fournil de Merpins (Ancien four banal), Merpins

Informations pratiques

Le fournil de Merpins 18 – 20 septembre Fournil de Merpins (Ancien four banal) Charente

Gratuit. Limité à 8 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Découvrez le fournil de Merpins, un ancien four banal exceptionnellement préservé et toujours en état de fonctionnement. Autrefois au cœur de la vie quotidienne et du système féodal, ce lieu chargé d’histoire reprend vie le temps d’une démonstration de chauffe traditionnelle. Une occasion de découvrir les savoir-faire d’autrefois et de partager un moment convivial autour de la cuisson du pain.

Fournil de Merpins (Ancien four banal) 16100 Merpins Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05.45.82.26.55 https://merpins.fr/ma-commune/patrimoine/10-fournil-merpins [{« type »: « phone », « value »: « 0545822655 »}] Découvrez le fournil de Merpins, un ancien four banal exceptionnel, encore en état de fonctionnement. Dès le XIIe siècle, le terme « fornil », dérivé de « forn », désigne le bâtiment abritant un four à pain et l’espace où l’on préparait la pâte.

Au Moyen Âge, ce four banal appartenait au seigneur et était mis à la disposition des habitants de la seigneurie, qui venaient y faire cuire leur pain, aliment essentiel de la vie quotidienne. Les fourniers, chargés de son fonctionnement, annonçaient chaque matin, au son du cor, que le four était prêt. Ils organisaient ensuite la cuisson et veillaient à la bonne gestion des pains déposés par les habitants.

Aujourd’hui, le fournil de Merpins reprend ponctuellement du service à l’occasion de certaines manifestations, perpétuant ainsi un savoir-faire et une tradition séculaires. 4 Rue du Fournil, 16100 Merpins

Se garer le long de la rue et des champs. Pas de parking spécifique.

Fournil de Merpins

DR