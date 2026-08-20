Découverte du Pont du Cocuron, Pont du Cocuron, Merpins

Informations pratiques

Découverte du Pont du Cocuron 18 – 20 septembre Pont du Cocuron Charente

Gratuit. Pas de limite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez le pont du Cocuron, situé au cœur du Vieux Bourg de Merpins. Construit en 1777 par le maçon Guitton, il remplace un ancien pont de bois temporaire utilisé pour la récolte du foin. Cet élégant pont en dos d’âne, aujourd’hui protégé au titre des Monuments historiques, conserve la signature de son bâtisseur gravée sous sa voûte. Une halte idéale pour découvrir un ouvrage d’art préservé, niché dans un cadre naturel.

Accès libre. Rendez-vous rue du Cocuron, à Merpins.

Pont du Cocuron Rue du Cocuron 16100 Merpins Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545822655 https://merpins.fr/ma-commune/patrimoine/9-le-pont https://photocognac.com/a-voir-pres-de-cognac/merpins/ Découvrez le pont de la rue de Guitard, un remarquable ouvrage du XVIIIe siècle, parfaitement daté grâce à un graffiti portant l’année 1777 et le nom de son entrepreneur, Guitton. Resté quasiment inchangé depuis sa construction, ce pont à arche unique se distingue par son élégant profil en « dos d’âne », son parapet en pierre de taille, ses chasse-roues destinés à protéger les garde-corps et sa chaussée pavée de rognons de silex.

Observez également les petits trous gravés sur le parapet, vestiges d’un ancien jeu du moulin auquel s’adonnaient autrefois ouvriers et habitants du village. Inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2003, le pont a fait l’objet d’une importante restauration en 2007, témoignant de l’attention portée à la préservation de ce précieux patrimoine. Se garer dans la rue du Cocuron ou à proximité. Pas de parking dédié.

Pont du Cocuron

©DR