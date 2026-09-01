JEP | Eglise Saint Rémi de Merpins place de l’Eglise Merpins
vendredi 18 septembre 2026 · place de l'Eglise · Merpins
Informations pratiques
Merpins
JEP | Eglise Saint Rémi de Merpins
place de l’Eglise Eglise Saint Rémi Merpins Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Fondée en 1031, l’église Saint-Rémi de Merpins est un édifice d’origine romane qui a connu de nombreuses transformations au fil des siècles.
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place de l’Eglise Eglise Saint Rémi Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 26 55
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English :
Founded in 1031, the Church of Saint-Rémy in Merpins is a building of Romanesque origin that has undergone numerous renovations over the centuries.
L’événement JEP | Eglise Saint Rémi de Merpins Merpins a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac
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