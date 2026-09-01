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JEP | Eglise Saint Rémi de Merpins place de l’Eglise Merpins

vendredi 18 septembre 2026 · place de l'Eglise · Merpins

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
place de l'Eglise
Adresse
Eglise Saint Rémi
Ville
16100 Merpins
Département
Charente
Tarif

Merpins

JEP | Eglise Saint Rémi de Merpins

place de l’Eglise Eglise Saint Rémi Merpins Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

Fondée en 1031, l’église Saint-Rémi de Merpins est un édifice d’origine romane qui a connu de nombreuses transformations au fil des siècles.
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place de l’Eglise Eglise Saint Rémi Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 26 55 

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English :

Founded in 1031, the Church of Saint-Rémy in Merpins is a building of Romanesque origin that has undergone numerous renovations over the centuries.

L’événement JEP | Eglise Saint Rémi de Merpins Merpins a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac

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