Visite guidée de l’église St-Rémi-de-Merpins, Église Saint-Rémi, Merpins

Informations pratiques

Visite guidée de l’église St-Rémi-de-Merpins 18 – 20 septembre Église Saint-Rémi Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fondée en 1031, l’église Saint-Rémi de Merpins est un édifice d’origine romane qui a connu de nombreuses transformations au fil des siècles. Profondément remaniée à la fin du XIIe siècle, restaurée en 1774, puis en grande partie reconstruite entre 1846 et 1853, elle conserve un remarquable chœur de style roman tardif, éclairé par trois fines fenêtres en plein cintre. Son clocher s’élève au-dessus d’une tourelle nord renfermant un escalier à vis et une cloche datée de 1774. À l’origine, la nef était constituée d’une simple charpente reposant sur des murs en moellons, témoignant de la sobriété de l’édifice du XIe siècle.

Église Saint-Rémi 16100 Merpins Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05.45.82.26.55 https://merpins.fr/ma-commune/patrimoine/7-eglise https://photocognac.com/a-voir-pres-de-cognac/merpins/ Dominant le confluent du Né et de la Charente, le vieux bourg de Merpins s’est développé sur un promontoire qui a donné son nom au village. Vers l’an 1000, une motte féodale est aménagée sur l’emplacement d’un ancien oppidum protohistorique, puis complétée par un château fort dont subsistent d’imposants vestiges des XIIe au XIVe siècle.

À l’autre extrémité du plateau se dresse l’église Saint-Rémy, dont la première mention remonte également au XIe siècle. D’abord simple édifice roman, elle connaît plusieurs campagnes de transformation entre les XIIe et XIIIe siècles. Son chœur, éclairé par trois baies en plein cintre bordées de fines colonnettes, ainsi que sa tourelle d’escalier coiffée d’un beffroi, témoignent encore de cette époque. La cloche qui y sonne aujourd’hui a été installée en 1774.

L’histoire mouvementée du château voisin, successivement contrôlé par les comtes d’Angoulême, les Plantagenêt, les Lusignan puis le roi de France, a profondément marqué celle de l’église. Endommagée durant la guerre de Cent Ans, les guerres de Religion, puis transformée en grange après la Révolution, elle fait l’objet d’une importante restauration au XIXe siècle. Plus récemment, des travaux sur les maçonneries et la couverture, achevés en 2001, ont permis de redonner tout son éclat à cet édifice, qui conserve notamment un bénitier du XVIIe siècle. Traverser Merpins, direction Pons, arrivés au Vieux Bourg, vous pouvez vous garer sur le parking de l’église.

Eglise St Rémi de Merpins

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