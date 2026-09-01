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AGENDA · Merpins

JEP | Abbaye de la Frenade chemin de la Frenade Merpins

vendredi 18 septembre 2026 · chemin de la Frenade · Merpins

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
chemin de la Frenade
Adresse
Abbaye de la Frenade
Ville
16100 Merpins
Département
Charente
Tarif

Merpins

JEP | Abbaye de la Frenade

chemin de la Frenade Abbaye de la Frenade Merpins Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

Découvrez les vestiges de l’abbaye de la Frenade, ancienne abbaye cistercienne qui conserve une exceptionnelle salle capitulaire, de remarquables sculptures et une élégante porte Renaissance.
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chemin de la Frenade Abbaye de la Frenade Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 26 55  isabelle.caes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the ruins of La Frenade Abbey, a former Cistercian abbey that still features an exceptional chapter house, remarkable sculptures, and an elegant Renaissance door.

L’événement JEP | Abbaye de la Frenade Merpins a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac

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