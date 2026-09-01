JEP | Abbaye de la Frenade chemin de la Frenade Merpins
vendredi 18 septembre 2026 · chemin de la Frenade · Merpins
Informations pratiques
Merpins
JEP | Abbaye de la Frenade
chemin de la Frenade Abbaye de la Frenade Merpins Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Découvrez les vestiges de l’abbaye de la Frenade, ancienne abbaye cistercienne qui conserve une exceptionnelle salle capitulaire, de remarquables sculptures et une élégante porte Renaissance.
.
chemin de la Frenade Abbaye de la Frenade Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 26 55 isabelle.caes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the ruins of La Frenade Abbey, a former Cistercian abbey that still features an exceptional chapter house, remarkable sculptures, and an elegant Renaissance door.
L’événement JEP | Abbaye de la Frenade Merpins a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac
À voir aussi à Merpins (Charente)
- JEP | Fournil de Merpins | Démonstration Le fournil Merpins 18 septembre 2026
- JEP | Eglise Saint Rémi de Merpins place de l’Eglise Merpins 18 septembre 2026
- JEP | Découverte du Pont du Cocuron rue du Cocuron Merpins 18 septembre 2026
- Découverte du Pont du Cocuron, Pont du Cocuron, Merpins 18 septembre 2026
- Visite guidée de l’Abbaye de La Frenade, Abbaye de la Frenade, Merpins 18 septembre 2026