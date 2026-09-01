JEP | Abbaye de la Frenade chemin de la Frenade Merpins

vendredi 18 septembre 2026 · chemin de la Frenade · Merpins

Informations pratiques

Merpins

JEP | Abbaye de la Frenade

chemin de la Frenade Abbaye de la Frenade Merpins Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Découvrez les vestiges de l’abbaye de la Frenade, ancienne abbaye cistercienne qui conserve une exceptionnelle salle capitulaire, de remarquables sculptures et une élégante porte Renaissance.

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chemin de la Frenade Abbaye de la Frenade Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 26 55 isabelle.caes@gmail.com

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English :

Discover the ruins of La Frenade Abbey, a former Cistercian abbey that still features an exceptional chapter house, remarkable sculptures, and an elegant Renaissance door.

L’événement JEP | Abbaye de la Frenade Merpins a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac