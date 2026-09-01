JEP | Découverte du Pont du Cocuron rue du Cocuron Merpins

Informations pratiques

Merpins

JEP | Découverte du Pont du Cocuron

rue du Cocuron Le Pont du Cocuron Merpins Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Découvrez le pont du Cocuron, situé au cœur du Vieux Bourg de Merpins. Construit en 1777 par le maçon Guitton, il remplace un ancien pont de bois temporaire utilisé pour la récolte du foin.

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rue du Cocuron Le Pont du Cocuron Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 26 55

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English :

Discover the Cocuron Bridge, located in the heart of Merpins’ Old Town. Built in 1777 by the mason Guitton, it replaced an old temporary wooden bridge used for hay harvesting.

L’événement JEP | Découverte du Pont du Cocuron Merpins a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac