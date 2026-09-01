JEP | Découverte du Pont du Cocuron rue du Cocuron Merpins
vendredi 18 septembre 2026 · rue du Cocuron · Merpins
Informations pratiques
Merpins
JEP | Découverte du Pont du Cocuron
rue du Cocuron Le Pont du Cocuron Merpins Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Découvrez le pont du Cocuron, situé au cœur du Vieux Bourg de Merpins. Construit en 1777 par le maçon Guitton, il remplace un ancien pont de bois temporaire utilisé pour la récolte du foin.
.
rue du Cocuron Le Pont du Cocuron Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 26 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Cocuron Bridge, located in the heart of Merpins’ Old Town. Built in 1777 by the mason Guitton, it replaced an old temporary wooden bridge used for hay harvesting.
L’événement JEP | Découverte du Pont du Cocuron Merpins a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac
À voir aussi à Merpins (Charente)
- JEP | Fournil de Merpins | Démonstration Le fournil Merpins 18 septembre 2026
- JEP | Eglise Saint Rémi de Merpins place de l’Eglise Merpins 18 septembre 2026
- JEP | Abbaye de la Frenade chemin de la Frenade Merpins 18 septembre 2026
- Découverte du Pont du Cocuron, Pont du Cocuron, Merpins 18 septembre 2026
- Visite guidée de l’Abbaye de La Frenade, Abbaye de la Frenade, Merpins 18 septembre 2026