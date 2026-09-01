JEP | Fournil de Merpins | Démonstration Le fournil Merpins
vendredi 18 septembre 2026 · Le fournil · Merpins
Informations pratiques
Merpins
JEP | Fournil de Merpins | Démonstration
Le fournil 4 rue du Fournil Merpins Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Découvrez le fournil de Merpins, un ancien four banal exceptionnellement préservé et toujours en état de fonctionnement.
.
Le fournil 4 rue du Fournil Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 26 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Merpins bakery, a historic communal oven that is exceptionally well-preserved and still in working order.
L’événement JEP | Fournil de Merpins | Démonstration Merpins a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac
À voir aussi à Merpins (Charente)
- JEP | Eglise Saint Rémi de Merpins place de l’Eglise Merpins 18 septembre 2026
- JEP | Découverte du Pont du Cocuron rue du Cocuron Merpins 18 septembre 2026
- JEP | Abbaye de la Frenade chemin de la Frenade Merpins 18 septembre 2026
- Découverte du Pont du Cocuron, Pont du Cocuron, Merpins 18 septembre 2026
- Visite guidée de l’Abbaye de La Frenade, Abbaye de la Frenade, Merpins 18 septembre 2026