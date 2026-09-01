JEP | Fournil de Merpins | Démonstration Le fournil Merpins

Informations pratiques

Merpins

JEP | Fournil de Merpins | Démonstration

Le fournil 4 rue du Fournil Merpins Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Découvrez le fournil de Merpins, un ancien four banal exceptionnellement préservé et toujours en état de fonctionnement.

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Le fournil 4 rue du Fournil Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 26 55

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English :

Discover the Merpins bakery, a historic communal oven that is exceptionally well-preserved and still in working order.

L’événement JEP | Fournil de Merpins | Démonstration Merpins a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac