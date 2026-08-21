Visite guidée de l’Abbaye de La Frenade, Abbaye de la Frenade, Merpins

Informations pratiques

Visite guidée de l’Abbaye de La Frenade 18 – 20 septembre Abbaye de la Frenade Charente

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez les vestiges de l’abbaye de la Frenade, ancienne abbaye cistercienne qui conserve une exceptionnelle salle capitulaire, de remarquables sculptures et une élégante porte Renaissance. Ces ruines offrent un précieux témoignage de l’importance de l’abbaye à l’époque de son apogée et permettent d’imaginer l’organisation de cet ancien ensemble monastique.

Abbaye de la Frenade 455 Rue de l’Abbaye, 16100 Merpins Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05.45.82.26.55 https://merpins.fr/ [{« type »: « email », « value »: « isabelle.caes@gmail.com »}] Fondée vers 1148 par des moines cisterciens venus de l’abbaye d’Aubazine, l’abbaye de la Frenade, située à Merpins, constitue un témoin remarquable de l’histoire monastique en Charente. Gravement endommagée pendant les guerres de Religion, elle n’a conservé qu’une partie de ses bâtiments.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent encore découvrir plusieurs vestiges remarquables, dont la salle capitulaire du début du XVIe siècle et une élégante porte de style Renaissance, témoins de l’importance passée de cette ancienne abbaye cistercienne. Suivre la Rue de la Frenade et prendre à gauche au panneau. Possibilité de se garer sur le champ adjacent à l’Abbaye.

Abbaye de la Frenade

©DR