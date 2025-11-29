Le gallo pour les bobiâs Musée de Bretagne Rennes
Le gallo pour les bobiâs Musée de Bretagne Rennes samedi 29 novembre 2025.
Le gallo pour les bobiâs Musée de Bretagne Rennes 29 novembre 2025 – 14 juin 2026 Ille-et-Vilaine
gratuit
Connaissez-vous le gallo ? Caozez-vous l’gallo ?
De nombreux mots de vocabulaire et d’expressions que l’on utilise viennent du gallo, sans qu’on le sache ! Cette visite s’adresse à tous, gallésants ou pas, vous aurez ben du pllézi avec ce parlement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-29T17:00:00.000+01:00
Fin : 2026-06-14T17:00:00.000+02:00
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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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