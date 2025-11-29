Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le gallo pour les bobiâs Musée de Bretagne Rennes

Le gallo pour les bobiâs Musée de Bretagne Rennes

Le gallo pour les bobiâs Musée de Bretagne Rennes samedi 29 novembre 2025.

Lieu : Musée de Bretagne

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 29 novembre 2025

Fin : dimanche 14 juin 2026

Le gallo pour les bobiâs Musée de Bretagne Rennes 29 novembre 2025 – 14 juin 2026 Ille-et-Vilaine

gratuit

Connaissez-vous le gallo ? Caozez-vous l’gallo ?

De nombreux mots de vocabulaire et d’expressions que l’on utilise viennent du gallo, sans qu’on le sache ! Cette visite s’adresse à tous, gallésants ou pas, vous aurez ben du pllézi avec ce parlement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-29T17:00:00.000+01:00
Fin : 2026-06-14T17:00:00.000+02:00

1
 

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)