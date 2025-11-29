Le gallo pour les bobiâs Musée de Bretagne Rennes samedi 29 novembre 2025.

Le gallo pour les bobiâs Musée de Bretagne Rennes 29 novembre 2025 – 14 juin 2026 Ille-et-Vilaine

gratuit

Connaissez-vous le gallo ? Caozez-vous l’gallo ?

De nombreux mots de vocabulaire et d’expressions que l’on utilise viennent du gallo, sans qu’on le sache ! Cette visite s’adresse à tous, gallésants ou pas, vous aurez ben du pllézi avec ce parlement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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