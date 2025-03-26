LE GANG DES CHIEUSES – NARBONNE ARENA Narbonne

LE GANG DES CHIEUSES Début : 2026-01-23 à 20:00. Tarif : – euros.

FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : LE GANG DES CHIEUSESVous aussi vous êtes une chieuse ?L’une est célibataire endurcie.L’autre n’arrive pas à tenir un couple.La première est spirituelle.La seconde cartésienneTout les oppose et pourtant.À elles deux elles forment le gang des chieuses.Par choix ou par maladresse découvrez pourquoi il est important de le rester… Ou pas.Après C’est décidé je deviens une connasse, ne manquez pas la nouvelle comédie hilarante d’Elise Ponti

NARBONNE ARENA 74 AVENUE MAITRE HUBERT MOULY 11100 Narbonne 11