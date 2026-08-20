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Le gang des pelotes : atelier intergénérationnel, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque André Malraux · Tourcoing

Le gang des pelotes : atelier intergénérationnel, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Médiathèque André Malraux
Adresse
26 rue Famelart 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 8 ans.

Le gang des pelotes : atelier intergénérationnel Mercredi 14 octobre, 16h00 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T18:00:00+02:00

Participez aux projets collectifs proposés par la médiathèque, partagez un bon moment autour d’une activité manuelle, initiez-vous à ces techniques : couture, broderie, crochet, selon les techniciennes présentes.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
Pour les grands comme pour les plus jeunes à partir de 8 ans, débutants ou confirmés, venez partager ces moments conviviaux avec une équipe experte d’usagères chaque mercredi de 16h à 18h !

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