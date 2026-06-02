Willgottheim

Le Gaveur du Kochersberg quand la passion du produit est au coeur d’une famille

14 route de Hochfelden Willgottheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Visite de la ferme et dégustation des produits autour du canard à la fin de la visite.

Dans cette exploitation tournée essentiellement vers l’élevage de canards, ce sont deux générations qui se côtoient et font croître l’activité de la ferme, en ayant à coeur l’authenticité et la qualité du produit. Après la visite des différents espaces de la propriété et la participation à la récolte des légumes du moment, une dégustation des produits de la maison vous est proposée. .

14 route de Hochfelden Willgottheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 92 contact@lebeaujardin.alsace

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English :

Visit of the farm and tasting of duck products at the end of the visit.

L’événement Le Gaveur du Kochersberg quand la passion du produit est au coeur d’une famille Willgottheim a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg