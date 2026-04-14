Le geste et la voix, Auditorium Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Le geste et la voix Jeudi 30 avril, 19h00 Auditorium Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T19:00:00+02:00 – 2026-04-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T19:00:00+02:00 – 2026-04-30T20:00:00+02:00

Sous l’orientation d’Eduardo Lopes, les élèves de la classe de direction de chœurs en formation se relaient face au chœur d’application, accompagnés au piano par Daïki Abe.

Le répertoire très varié qui sera proposé est le fruit d’un travail de recherche d’adéquation entre le geste du chef et les « vocalités » à travers les différents genres, styles et époques.

Au programme : un programme délibérément éclectique, mêlant Brahms, Britten, Gluck, Ravel, Hisaishi, Seyber, Chaminade, mais aussi spirituals et autres surprises.

[en partenariat avec les Bibliothèques de Bordeaux]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Auditorium Bibliothèque Mériadeck 85 Cours Maréchal Juin, Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-le-geste-et-la-voix »}]

Une plongée musicale dans le répertoire pour chœurs. conservatoire gratuit

© Richard Nourry