Le Goûter des Info Estivales en centre ville Square du Lait de Mai Nantes
Le Goûter des Info Estivales en centre ville Square du Lait de Mai Nantes jeudi 2 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-02 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Gratuit, sans inscriptionInfos: 02 40 41 65 19 – 02 40 41 65 00 Tout public
Un gouter partagé, des jeux animés par la Maison des jeux, de la Magie et du Maquillage, un point info sur les différents temps organisés pour animer votre été en centre ville.
Square du Lait de Mai Nantes 44000
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