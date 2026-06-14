Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Goûter des Info Estivales en centre ville Square du Lait de Mai Nantes

Le Goûter des Info Estivales en centre ville Square du Lait de Mai Nantes

Le Goûter des Info Estivales en centre ville Square du Lait de Mai Nantes jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Square du Lait de Mai

Adresse : 21 rue Emile Péhant, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 16:00

Tarif : Gratuit, sans inscriptionInfos: 02 40 41 65 19 - 02 40 41 65 00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-02 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Gratuit, sans inscriptionInfos: 02 40 41 65 19 – 02 40 41 65 00 Tout public 

Un gouter partagé, des jeux animés par la Maison des jeux, de la Magie et du Maquillage, un point info sur les différents temps organisés pour animer votre été en centre ville.

Square du Lait de Mai Nantes 44000


Afficher la carte du lieu Square du Lait de Mai et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)