Le Grand Bain revisité, Le Grand Bain, Nantes

Informations pratiques

Le Grand Bain revisité Samedi 19 septembre, 10h00 Le Grand Bain Loire-Atlantique

30 personnes par visite immersives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Venez découvrir le bâtiment des anciens bains et lavoirs, allée de la Maison Rouge à Nantes.

Le Grand Bain revisité | Visites immersives théâtralisées

Vous pourrez découvrir le lieu en vous inscrivant à nos visites guidées, proposées tout au long de la journée. Un projet initié par l’association du Grand Bain, soutenu par le service du patrimoine de la ville de Nantes et qui sera piloté par Philippe Host et sa troupe éphémère (membre L’Ouvre-Boites) pour la mise en scène et la direction artistique. Découvrez une troupe prête à se frotter à l’énergie d’un public : comédien.nes, chanteur.ses, musicien.nes, danseur.ses, bonimenteur.ses…

Le lieu sera ouvert de 10h à 19h le samedi 19 septembre 2026.

5 visites de prévues

Pour réserver votre visite immersive écrire à l’adresse suivante : animation@legrandbain.coop

Bien que ce lieu ait perdu les traces visibles de son passé, venez découvrir son histoire à travers des visites immersives avec des saynètes célébrant des figures féminines et populaires liés à l’histoire des bains publics.

Le Grand Bain 20 allée de la Maison Rouge, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 0757435995 https://legrandbain.coop/ https://www.facebook.com/LeGrandBain.Nantes/ [{« link »: « mailto:animation@legrandbain.coop »}] Les bains-douches sont construits en 1860 par l’architecte H.-T. Driollet à destination de la classe ouvrière du quartier. Ils accueillent depuis 2019 une coopérative portée par l’Ouvre-Boîtes 44. Tram 2 et 3, station bicloo et appuis vélos, parking Baco

Venez découvrir le bâtiment des anciens bains et lavoirs, allée de la Maison Rouge à Nantes.

©assoGrandBain