Le Grand Bain Wisti, Beau Caprice Bistrot de la Scène Dijon

Le Grand Bain Wisti, Beau Caprice

Bistrot de la Scène 203 Rue d’Auxonne Dijon Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 23:30:00

2026-03-13

“Le Grand Bain” est proposé en partenariat avec le Bistrot de la scène à Dijon. Ce dispositif permet d’accompagner ces artistes dans la préparation d’un concert et les aide à parfaire leurs connaissances de l’environnement scénique.

Wisti FR Dijon

Wisti incarne une nouvelle génération de trap moderne. Originaire du collectif de MCs et de beatmakers WAL19, où le rap est un art de vivre, il enchaîne les freestyles pointus.

Beau Caprice FR Dijon

Beau-Caprice développe un univers atmosphérique où se mêlent sonorités électro, rap, RnB et pop. Sa musique évolue dans une esthétique nostalgique, romantique et introspective. .

