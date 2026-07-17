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Le Grand bal des animaux, Conservatoire de musique, Montluçon

jeudi 8 octobre 2026 · Conservatoire de musique · Montluçon

Le Grand bal des animaux, Conservatoire de musique, Montluçon

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Lieu
Conservatoire de musique
Adresse
03100 Montluçon
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier

Le Grand bal des animaux Jeudi 8 octobre, 20h00 Conservatoire de musique Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:00:00+02:00

Spectacle tout public à partir de 8 ans, en duo avec Julien Evain, accordéonniste.
Dans le cadre du festival Dire, lire et conter à Montluçon.

Conservatoire de musique 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Thierry Bénéteau & Julien Evain

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