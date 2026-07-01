Le Grand Bal des Cousins du 14 juillet La Fontaine Minérale Pont-de-Barret

Informations pratiques

Pont-de-Barret

Le Grand Bal des Cousins du 14 juillet

La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Oubliez les bals du 14 juillet comme vous les connaissez. Imaginé et orchestré par Étienne Roche, Le Grand Bal des Cousins réunit huit artistes pour transformer la piste en une immense fête populaire.

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La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70 contact@lafontaineminerale.fr

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English :

Forget the July 14th balls as you know them. Conceived and orchestrated by Étienne Roche, *Le Grand Bal des Cousins* brings together eight artists to transform the dance floor into a massive street party.

L’événement Le Grand Bal des Cousins du 14 juillet Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux