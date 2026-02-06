Le Grand Bal Château de Grignan Grignan

Le Grand Bal

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Inclus 1 soft, 1 verre d’alcool et des mignardises

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 23:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Un bal d’exception, tel que pouvaient le vivre les invités de marque du comte de Grignan au 17e siècle, sera donné dans la somptueuse galerie boisée du château.

.

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 55 leschateaux@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Big Ball

An exceptional ball, such as the distinguished guests of the Count of Grignan might have experienced in the 17th century, will be held in the sumptuous wood-paneled gallery of the castle.

L’événement Le Grand Bal Grignan a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes