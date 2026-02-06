Le Grand Bal Château de Grignan Grignan
Le Grand Bal Château de Grignan Grignan samedi 12 septembre 2026.
Le Grand Bal
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Inclus 1 soft, 1 verre d’alcool et des mignardises
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 23:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Un bal d’exception, tel que pouvaient le vivre les invités de marque du comte de Grignan au 17e siècle, sera donné dans la somptueuse galerie boisée du château.
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 55 leschateaux@ladrome.fr
English : The Big Ball
An exceptional ball, such as the distinguished guests of the Count of Grignan might have experienced in the 17th century, will be held in the sumptuous wood-paneled gallery of the castle.
