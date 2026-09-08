Le grand Conte-mi, Médiathèque Castagnéra, Talence
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence
Informations pratiques
Le grand Conte-mi Samedi 10 octobre, 10h00 Médiathèque Castagnéra Gironde
sur inscription; réservé aux adhérents
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T10:45:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T10:45:00+02:00
Pendant qu’un crocodile cherche désespérément ses lunettes ou qu’une princesse refuse catégoriquement d’attendre son prince, les enfants, eux, apprennent sans s’en rendre compte à écouter, à imaginer, et surtout à tomber follement amoureux des livres.
Alors, prêts à attraper un dragon par la queue ?
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Histoires lues par les bibliothécaires
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