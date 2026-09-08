Le Grand Déballage des commerçants 2026 Nantes (Centre ville) Nantes
vendredi 11 septembre 2026 · Nantes (Centre ville) · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-11 10:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Mode, accessoires, chaussures, déco, mobilier, jeux, lunettes, cosmétiques, gourmandises locales… il y en aura pour tous les styles et toutes les envies.???? Des remises irrésistibles sur une large sélection de produits : l’occasion parfaite pour se faire plaisir et préparer la rentrée sans se ruiner.Alors, qui est prêt à dénicher les meilleures trouvailles ????? Rendez-vous dans le centre-ville les 11 et 12 septembre de 10h à 19h
Nantes (Centre ville) Centre-ville Nantes 44000
https://pleincentre.net/evenements/67699/
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