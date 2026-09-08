Le Grand Déballage des commerçants 2026 Nantes (Centre ville) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-11 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Mode, accessoires, chaussures, déco, mobilier, jeux, lunettes, cosmétiques, gourmandises locales… il y en aura pour tous les styles et toutes les envies.???? Des remises irrésistibles sur une large sélection de produits : l’occasion parfaite pour se faire plaisir et préparer la rentrée sans se ruiner.Alors, qui est prêt à dénicher les meilleures trouvailles ????? Rendez-vous dans le centre-ville les 11 et 12 septembre de 10h à 19h

Nantes (Centre ville) Centre-ville Nantes 44000

https://pleincentre.net/evenements/67699/



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