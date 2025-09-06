LE GRAND DÉBAT Montpellier

LE GRAND DÉBAT Montpellier jeudi 21 mai 2026.

LE GRAND DÉBAT

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23

Suite à une erreur administrative d’AirBnB, Franck et Celia, deux personnes diamétralement opposées sur le plan politique et humain, vont se retrouver contraintes de passer le week-end ensemble.

Franck est un entrepreneur beau gosse et arrogant dont l’égo n’a d’égale que la niaiserie.

Celia, quant à elle, travaille dans l’associatif, a un caractère bien trempé, et compte bien profiter de son week-end sans se laisser marcher sur les pieds par Franck.

Malgré quelques points communs et tous leurs efforts , dont celui notable de ne pas s’entretuer, la mayonnaise ne prend pas et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces deux-là n’auraient jamais dû se rencontrer… .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

English :

Following an administrative error by AirBnB, Franck and Celia, two people who are diametrically opposed in political and human terms, find themselves forced to spend the weekend together.

German :

Aufgrund eines Verwaltungsfehlers von AirBnB sind Franck und Celia, zwei politisch und menschlich diametral entgegengesetzte Personen, gezwungen, das Wochenende gemeinsam zu verbringen.

Italiano :

In seguito a un errore amministrativo di AirBnB, Franck e Celia, due persone diametralmente opposte dal punto di vista politico e umano, si trovano costretti a trascorrere il fine settimana insieme.

Espanol :

Tras un error administrativo de AirBnB, Franck y Celia, dos personas diametralmente opuestas en términos políticos y humanos, se ven obligados a pasar juntos el fin de semana.

