Le grand défi de la Recyclerie Saint-Jean-Brévelay
mercredi 5 août 2026 · Saint-Jean-Brévelay
Informations pratiques
Saint-Jean-Brévelay
Le grand défi de la Recyclerie
6, le Château Saint-Jean-Brévelay Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Mercredi 5 août, de 10 h à 12 h, venez défier vos amis et votre famille au Grand défi de la Recyclerie. Jeux d’adresse, de stratégie, sportifs ou en bois, etc.
Quelle équipe remportera le trophée ?
Tarif 2€, inscription obligatoire avant le mardi 4 août. .
6, le Château Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 6 86 21 36 74
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English :
L’événement Le grand défi de la Recyclerie Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE