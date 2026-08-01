Informations pratiques

Saint-Jean-Brévelay

Le grand défi de la Recyclerie

6, le Château Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Mercredi 5 août, de 10 h à 12 h, venez défier vos amis et votre famille au Grand défi de la Recyclerie. Jeux d’adresse, de stratégie, sportifs ou en bois, etc.

Quelle équipe remportera le trophée ?

Tarif 2€, inscription obligatoire avant le mardi 4 août. .

6, le Château Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 6 86 21 36 74

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English :

L’événement Le grand défi de la Recyclerie Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE