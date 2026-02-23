LE GRAND DÉGEL #3 Parc des Gayeulles Rennes Dimanche 19 avril, 10h30

Prix libre

Fête du printemps au parc des Gayeulles, Le Grand Dégel vous propose une braderie festive et spectaculaire aux abords du chapiteau de la Famille Walili, des entresorts forains, une fanfare, des spectacles, une live radio déjantée, un karaoké et bien d’autres surprises pour un dimanche joyeux et ensoleillé. Dans ce cadre, Les Tombées de la Nuit ont le plaisir de s’associer au collectif pluridisciplinaire La Famille Walili pour la présentation du spectacle _Rino_ de la compagnie Two.

**RINO • COMPAGNIE TWO (FR)**

> CIRQUE • À PARTIR DE 6 ANS



Duo radiophonique sur vélo acrobatique, Rino met en scène les artistes Noëmie Bouissou et Ricardo Gaiser.

À coups de pédales et de riffs de guitare, par leurs récits, chants et cris, ces deux acrobates armés de micros, casques et ampli vont faire resurgir un éventail de souvenirs absurdes et idéalisés. Les leurs, mais aussi les vôtres. Ensemble, ils réécrivent nos rêves, tournent en rond, dansent, pédalent et luttent pour continuer à témoigner du chaos du monde… ou sauter en cours de route.



Avez-vous déjà vu Bonnie et Clyde dans une chorégraphie de voguing ? Avez-vous déjà entendu Bill Clinton jouer du saxophone ? Avez-vous déjà vu Brad Pitt sur un vélo en course de quick change ? Avez-vous déjà entendu Dalida chanter comme Johnny Cash ? Avez-vous déjà vu Elvis et Marilyn se dandiner sur un tango ? Avez-vous déjà vu le Petit Prince dans l’Arizona ?



Du bon vieux cliché au vrai fin fond de l’Amérique, du Pop au Cult, du grand espoir à la dure réalité écrasante, ils veulent rêver ensemble, chercher leurs limites, s’agripper, se monter dessus, se sauter dans les bras sans prévenir ou sauter en cours de route et oublier leur peur dans les yeux de l’autre.

—

**_Braderie, à partir de 10h30_**

**_Fanfare balkanique Amfifanfare • 10h30_**

**_Rino • Compagnie Two • 16h_**

**_Les frères Mandals • Duo de sélectionneurs de vinyles pour folle ambiance • 17h_**

https://famillewalili.fr/

Parc des Gayeulles Parc des Gayeulles, Rue du Professeur Maurice Audin, Rennes, France Rennes 35700



