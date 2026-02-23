Le Grand dégel #3 Parc des Gayeulles Rennes Dimanche 26 avril, 14h30 Bretagne

Prix libre

La Famille Walili investit le parc des Gayeulles pour la troisième édition du Grand dégel, du 17 au 19 avril et du 23 au 26 avril. Au programme : des spectacles, des concerts, des rires, de l’émotio…

Ce dimanche :

• Open air Techno avec performance live et de nombreuses surprises. Découvrez ZA, DJ Frendleyks et Ewake.

• Les entresorts _Flash & Furious_ des Déclenchés associés et Flash Tempête de la compagnie Les Œils.

• Karaoké Photo FinisH by Radio Padoul

_**> Ouverture du site à 14h30**_

https://www.helloasso.com/associations/la-famille-walili/evenements/le-grand-degel-3 famillewalili@gmail.com https://famillewalili.fr/

Parc des Gayeulles 3 Rue du Patis Tatelin Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Bretagne



