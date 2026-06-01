Le Grand Gueuleton du Parc Parc des expositions Avermes
Le Grand Gueuleton du Parc Parc des expositions Avermes jeudi 25 juin 2026.
Avermes
Le Grand Gueuleton du Parc
Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-09-04 00:00:00
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-09 2026-09-04
Brasero, côte de bœuf, planche à partager et DJ Fou Allier. Une soirée conviviale et gourmande pour tous, organisée par Traiteur Dumont.
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Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 19 15 info@moulins-expo.fr
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English :
Brazier, prime rib, sharing plank and DJ Fou Allier. A convivial, gourmet evening for all, organized by Traiteur Dumont.
L’événement Le Grand Gueuleton du Parc Avermes a été mis à jour le 2026-06-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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