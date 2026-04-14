Le Grand Meaulnes, Ancien Carmel, Avignon

Le Grand Meaulnes 4 – 23 juillet Ancien Carmel Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T13:25:00+02:00 – 2026-07-04T14:40:00+02:00

Fin : 2026-07-23T13:25:00+02:00 – 2026-07-23T14:40:00+02:00

Un roman mythique pour la première fois sur scène !

Le Grand Meaulnes, unique roman de son jeune auteur, entre dans la légende à la disparition d’Alain-Fournier à 27 ans, un des premiers morts de la guerre de 14. Privé de peu du Prix Goncourt, il est aujourd’hui le deuxième roman français le plus traduit dans le monde après Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Grand roman d’aventure et d’apprentissage, souvent étudié à l’école, il rassemble toutes les géné-rations tant sa profondeur et sa subtilité se laissent redécouvrir différemment à tous les âges.

Les aventures d’Augustin Meaulnes, un jeune homme qui cherche en vain à revivre le souvenir adolescent d’une fête pendant laquelle il a fait pour la première fois l’expérience de l’amour, du bonheur et de la liberté sont inter-prétées. L’adaptation reste extrêmement fidèle au roman et à sa chronologie, et met en lumière ce tiraillement tragique du personnage pendant son difficile passage du monde de l’enfance à celui des adultes, et sa folle quête d’un bonheur passé qui l’empêche de vivre heureux dans le présent.

D’après le roman d’Alain-Fournier

Adaptation, mise en scène et interprétation Emmanuel Besnault

Direction d’acteur Cyril Manetta

Dramaturgie Florian Chaillot

Costumes Angèle Gaspar

Ancien Carmel 3, rue de l’Observance – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

D’après Alain-Fournier – Mise en scène Emmanuel Besnault

Cédric Vasnier