Le Grand méchant renard et autres contes…, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand
mercredi 23 décembre 2026 · Cinéma le Rio · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Le Grand méchant renard et autres contes… Mercredi 23 décembre, 14h30 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-23T14:30:00+01:00 – 2026-12-23T15:53:00+01:00
Fin : 2026-12-23T14:30:00+01:00 – 2026-12-23T15:53:00+01:00
Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cinemalerio.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0502#showmovie?id=0SFSE »}]
Jeu vrai ou faux – Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui f… Cinéma le Rio Le Grand méchant renard et autres contes…
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