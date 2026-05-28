Le Grand méchant renard et autres contes…, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Le Grand méchant renard et autres contes… Mercredi 23 décembre, 14h30 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-23T14:30:00+01:00 – 2026-12-23T15:53:00+01:00

Fin : 2026-12-23T14:30:00+01:00 – 2026-12-23T15:53:00+01:00

Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cinemalerio.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0502#showmovie?id=0SFSE »}]

Jeu vrai ou faux – Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui f… Cinéma le Rio Le Grand méchant renard et autres contes…