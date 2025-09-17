Le Grand Raid des Pyrénées Villages Gavarnie-Gèdre

Le Grand Raid des Pyrénées Villages Gavarnie-Gèdre mercredi 19 août 2026.

Le Grand Raid des Pyrénées

Villages GAVARNIE-GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-19

Le Grand Raid des Pyrénées ou GRP, est un rassemblement de 5000 trailers qui met sur le devant de la scène la chaîne des Pyrénées Centrales à travers des parcours de haute-montagne somptueux.

Parmi les épreuves les plus mythiques et exigeantes de l’ultra-trail mondial, ce rassemblement de 5000 trailers met sur le devant de la scène, la chaîne des Pyrénées Centrales à travers des parcours de haute montagne somptueux.

7 courses au départ de Vielle-Aure, Saint-Lary ou Piau-Engaly et passage dans les Vallées de Gavarnie de 40 à 160 km et une course en relais de 4 coureurs, 2400m D+ à 10 000m D+. .

Villages GAVARNIE-GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00 contact@grandraidpyrenees.com

English :

The Grand Raid des Pyrénées, or GRP, is a gathering of 5,000 trailers that puts the Central Pyrenees in the spotlight with its sumptuous high-mountain routes.

German :

Der Grand Raid des Pyrénées oder GRP ist ein Treffen von 5000 Trailern, das die Bergkette der Zentralpyrenäen durch prächtige Hochgebirgsstrecken ins Rampenlicht rückt.

Italiano :

Il Grand Raid des Pyrénées, o GRP, è un raduno di 5.000 trail runner che mette sotto i riflettori i Pirenei centrali con i suoi sontuosi percorsi di alta montagna.

Espanol :

El Grand Raid des Pyrénées, o GRP, es un encuentro de 5.000 corredores de trail que pone a los Pirineos Centrales en el punto de mira con sus suntuosos recorridos de alta montaña.

L’événement Le Grand Raid des Pyrénées Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2025-09-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65