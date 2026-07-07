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AGENDA · Saint-Jouin-Bruneval

Le Grand Sit’Info Saint-Jouin-Bruneval

mardi 7 juillet 2026 · Saint-Jouin-Bruneval

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Plage de Saint-Jouin-Bruneval
Ville
76280 Saint-Jouin-Bruneval
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Jouin-Bruneval

Le Grand Sit’Info

Plage de Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Le Grand Sit’Info, la maison de site itinérante du Grand Site est de retour sur le territoire jusqu’à fin septembre !

Tout au long de la saison, nos animateurs viendront à votre rencontre pour présenter la démarche Grand Site et les gestes clés pour vous déplacer autrement.

Au programme
– Des échanges sur les paysages et sur la façon de contribuer à leur préservation.
– Des animations sensibles, pour petits et grands aquarelle, création de paysage, pause lecture et contemplation…
– Des solutions pour se déplacer de façon durable et en sécurité, tout en respectant les lieux.
– Des partenaires proposant des animations en lien avec la découverte des paysages et l’évolution du littoral…   .

Plage de Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 75 86  syndicatmixte@grandsitefalaisesetretat.fr

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English : Le Grand Sit’Info

L’événement Le Grand Sit’Info Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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