Informations pratiques

« Le Grand tour d’Italie » par Ferrante Ferranti Samedi 19 septembre, 18h30 Chapelle du Sacré Coeur Bouches-du-Rhône

300 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Ferrante Ferranti, photographe, écrivain et grand voyageur, nous évoquera son Grand Tour, un voyage dans l’espace et le temps car il nous donne à voir l’Italie depuis 40 ans. C’est avec la lumière qu’il écrit les paysages et révèle les traces des civilisations qui se sont succédées sur la péninsule. Depuis l’antiquité grecque jusqu’aux très contemporains collages d’Ernest Pignon-Ernest sur les murs de Naples ou des marbres de Gênes au gothique oubli de l’Ombrie, ce livre fait appel aux trésors cachés des premières planches contacts et puise dans des tirages qui ont assuré sa réputation mondiale.

Chapelle du Sacré Coeur 22 Rue de La Cépède13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13627 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.facebook.com/share/1CVTYyjaW4/?mibextid=wwXIfr La Chapelle du Sacré-Coeur et une chapelle privée et n’est ouverte qu’à l’occasion des journées du patrimoine. L’orgue recemment relevé sera joué à cette occasion. transports en commun et parkings à proximité

Ferrante Ferranti, photographe, écrivain et grand voyageur, nous évoquera son Grand Tour, un voyage dans l’espace et le temps car il nous donne à voir l’Italie depuis 40 ans. C’est avec la lumière et…

©ferranteferranti