Informations pratiques

Combourg

Le Grand Tournoi de Chevalerie du Château de Combourg

Château de Combourg Combourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Grand Tournoi de Chevalerie revient au Château de Combourg. Le samedi 19 et dimanche 20 septembre, le parc accueille chevaliers, artisans, musiciens, conteurs et compagnies de reconstitution historique pour faire revivre les savoir-faire, les arts et les traditions du Moyen Âge.

Joutes équestres, spectacles, campements, démonstrations et ateliers rythmeront ce week-end placé sous le signe de l’histoire vivante.

Cette édition met également à l’honneur les métiers du patrimoine, en donnant la parole aux artisans qui ont participé aux récents travaux de restauration du Château de Combourg. .

Château de Combourg Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 73 22 95

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English :

L’événement Le Grand Tournoi de Chevalerie du Château de Combourg Combourg a été mis à jour le 2026-08-31 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel