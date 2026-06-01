Le Grand Voyage – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille

Le Grand Voyage – La Folie Continue #3 Dimanche 12 juillet, 16h00, 17h30 Maison Folie Moulins Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T16:00:00+02:00 – 2026-07-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-12T17:30:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00

Les oiseaux sont là, partout autour de toi. Si tu lèves la tête et que tu ouvres bien ton oreille, peut-être qu’ils t’apprendront leur langage. De là-haut, ils ont tant d’histoires à nous raconter. Accompagnés du « Tateshibaï », un Kamishibaï revisité, une valise à images, une conteuse et un musicien vous racontent l’histoire de la grande Migration des oiseaux. Cette histoire, fable écologique nous rappelle qu’il suffit de regarder le monde de près pour en percevoir sa beauté.

Durée 30 min

À partir de 3 ans

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Par la Compagnie Papoizelles

Dans le cadre de La Folie Continue #3, du 03 juillet au 02 août, la maison Folie Moulins et sa Micro-Folie vous ouvrent leur porte tout l’été pour profiter ensemble de cet espace unique ! Concert, spectacle, atelier, exposition, découvrez vite la programmation sur maisonsfolie.lille.fr

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Avec la complicité de la Bulle Café, de Nature en Ville.

Avec le soutien du Time2Adapt, porté par la MEL, la ville de Lille et leurs partenaires, teste des idées simples pour mieux vivre le changement climatique. Projet cofinancée par l’Union Européenne.

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

La Folie Continue #3 invite pour un Grand Voyage. Une fable écologique qui vous invite à lever la tête, ouvrir ses oreilles et découvrir le langage des oiseaux lors de leur grande migration.

Papoizelles