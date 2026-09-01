Le gueuleton de la Guinguette Carentan-les-Marais
dimanche 13 septembre 2026 · Carentan-les-Marais
Informations pratiques
Carentan-les-Marais
Le gueuleton de la Guinguette
Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Au menu de ce grand gueuleton huîtres de la Baie des Veys, tripes à la mode de Caen, buffet de charcuterie locale, côte de bœuf de race normande, camembert chaud & frites maison, plateau de fromages et buffet de desserts. Sylvianne à l’accordéon animera le repas dans une véritable ambiance guinguette. À 15h30, place au concert des Dépanneurs, avec leur folklore québécois. .
Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie
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English : Le gueuleton de la Guinguette
L’événement Le gueuleton de la Guinguette Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Baie du Cotentin
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