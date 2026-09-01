Informations pratiques

Carentan-les-Marais

Le gueuleton de la Guinguette

Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Au menu de ce grand gueuleton huîtres de la Baie des Veys, tripes à la mode de Caen, buffet de charcuterie locale, côte de bœuf de race normande, camembert chaud & frites maison, plateau de fromages et buffet de desserts. Sylvianne à l’accordéon animera le repas dans une véritable ambiance guinguette. À 15h30, place au concert des Dépanneurs, avec leur folklore québécois. .

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

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English : Le gueuleton de la Guinguette

L’événement Le gueuleton de la Guinguette Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Baie du Cotentin