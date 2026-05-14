Le Guitaroké des meufs! (Festival Héroïnes de 7 lieux) Résidence FJT Plessis-Cellier Nantes
Le Guitaroké des meufs! (Festival Héroïnes de 7 lieux) Résidence FJT Plessis-Cellier Nantes lundi 22 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-22 – 20:30
Gratuit : oui Ouvert à tous·tes. Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Tout public
Le Guitaroké, c’est un karaoké en mieux puisqu’on y ajoute la magie de la musique live. Que vous soyez homme opu femme, jeune ou pas, seul·e ou à plusieurs, venez chanter des chansons de femmes, de filles, de mères, de fiancées ou de pirate·sses : grands classiques et tubes d’aujourd’hui, paroles sous les yeux et guitare en direct. À la guitare, Mathieu vous accompagne.Plus de 100 titres à choisir : un moment joyeux à partager, pour celles et ceux qui chantent… et pour celles et ceux qui écoutent.Lieu/asso partenaire : Résidence FJT Plessis-CellierIntervenant : Mathieu AUBRON, guitariste (et professeur de musique à la Maison des Arts de Bellevue)
Résidence FJT Plessis-Cellier Nantes 44100
https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/guitaroke-des-meufs
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