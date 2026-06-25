Le Hédas secret RDV ascenseur Pau
Le Hédas secret RDV ascenseur Pau vendredi 24 juillet 2026.
Pau
Le Hédas secret
RDV ascenseur Place d’Espagne Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Lampe torche à la main, partez explorer les méandres du quartier du Hédas, du Moyen Age à aujourd’hui.
Un voyage nocturne de la place d’Espagne au lavoir du Hédas, ponctué d’anecdotes et d’animations inédites ! .
RDV ascenseur Place d’Espagne Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Le Hédas secret
L’événement Le Hédas secret Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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