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AGENDA · Lambesc

Le Jacquemard de Lambesc, Jacquemard, Lambesc

samedi 19 septembre 2026 · Jacquemard · Lambesc

Le Jacquemard de Lambesc, Jacquemard, Lambesc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jacquemard
Adresse
Rue Grande 13410 Lambesc
Ville
13410 Lambesc
Département
Bouches-du-Rhône

Le Jacquemard de Lambesc 19 et 20 septembre Jacquemard Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Après une ascension de 70 marches, vous voilà arrivé sur la plateforme du Jacquemard, une occasion unique d’admirer le panorama sur Lambesc et sa campagne. Vous vous amuserez à retrouver le riche patrimoine de la ville : l’église Notre-Dame, les hôtels particuliers, la chaîne des Côtes…
À partir de 1,20 mètre – Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent.

Jacquemard Rue Grande 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Après une ascension de 70 marches, vous voilà arrivé sur la plateforme du Jacquemard, une occasion unique d’admirer le panorama sur Lambesc et sa campagne. Vous vous amuserez à retrouver le riche de …

©Ville de Lambesc

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