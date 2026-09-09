Le Jacquemard de Lambesc, Jacquemard, Lambesc
samedi 19 septembre 2026 · Jacquemard · Lambesc
Informations pratiques
Le Jacquemard de Lambesc 19 et 20 septembre Jacquemard Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Après une ascension de 70 marches, vous voilà arrivé sur la plateforme du Jacquemard, une occasion unique d’admirer le panorama sur Lambesc et sa campagne. Vous vous amuserez à retrouver le riche patrimoine de la ville : l’église Notre-Dame, les hôtels particuliers, la chaîne des Côtes…
À partir de 1,20 mètre – Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent.
Jacquemard Rue Grande 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Après une ascension de 70 marches, vous voilà arrivé sur la plateforme du Jacquemard, une occasion unique d’admirer le panorama sur Lambesc et sa campagne. Vous vous amuserez à retrouver le riche de …
©Ville de Lambesc
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