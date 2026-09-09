Le Jardin Botanique, Château et parc Borély, Marseille

Informations pratiques

Le Jardin Botanique 19 et 20 septembre Château et parc Borély Bouches-du-Rhône

RDV : Devant l’entrée du jardin botanique (devant les grilles), Parc Borély

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découverte guidée d’un jardin botanique dont l’histoire s’inscrit dans celle de la ville, véritable » musée du vivant, offrant un véritable parcours de découvertes ludiques, sensorielles et insolites…

Château et parc Borély 132 avenue Clot Bey, 13008 Marseille, France Marseille 13008 8th Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491252634 https://musees.marseille.fr/chateau-borely-musee-des-arts-decoratifs-de-la-faience-et-de-la-mode [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500″}] Le château, résidence d’été des Borély, a été construit sur le domaine rural de Bonneveine à l’initiative de Louis Borély (1692 – 1768), issu d’une famille implantée en Provence depuis cinq siècles. En 1767, de retour d’Egypte où il avait fait prospérer le négoce familial, Louis Borély fait établir son projet. Il s’adresse alors à l’architecte J.-L. Clérisseau, dont le goût italianisant était célèbre dans toute l’Europe et apprécié jusqu’à la cour de Russie. L’élévation projetée fut modifiée à la française et allégée de sa surcharge décorative par l’architecte comtadin Esprit Brun (1710 – 1804). Ce dernier réalisa les travaux sous la surveillance du fils de Louis Borély, Louis-Joseph Denis (1731 – 1784) lettré et amateur d’art. Ce dernier confia la décoration intérieure au peintre Louis Chaix (1744 – 1811), originaire d’Aubagne, qu’il envoya à ses frais étudier et chercher des motifs en Italie. Chaix conçut une décoration fastueuse de trompe-l’œil et camaïeux, de vastes compositions à sujets mythologiques pour les plafonds, les murs, les dessus de portes, parmi les gypseries et les boiseries dorées. Le phénomène typiquement méridional de la « Bastide » a sans doute trouvé là son apogée. Entrée gratuite, ouvert toute l’année de 6 h à 21 h – parking payant sur place (avenue Clot-Bey), espace de restauration / château (Monument historique)

Découverte guidée d’un jardin botanique dont l’histoire s’inscrit dans celle de la ville, véritable » musée du vivant, offrant un véritable parcours de découvertes ludiques, sensorielles et insolites…

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