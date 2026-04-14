« Le jardin de Kofu, le Japon à Pau », Jardin de Kofu, Pau

« Le jardin de Kofu, le Japon à Pau » Dimanche 7 juin, 11h00 Jardin de Kofu Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Venez découvrir un jardin japonais niché au cœur de Pau, et plongez dans son histoire et ses caractéristiques uniques. Une visite commentée vous est proposée en trio, animée par un jardinier, une archiviste et une guide-conférencière de la ville de Pau, qui vous en révéleront les secrets sous un angle original et visuel.

Jardin de Kofu 3 avenue du Stade Nautique, 64000 Pau Pau 64000 Pau Sud Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0559272708 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@tourismepau.fr »}] Le jardin de Kōfu, aussi appelé Jardin de la Sérénité, a été conçu à partir des plans fournis par un architecte de la ville japonaise éponyme, jumelée avec Pau depuis 1977. Fidèle aux principes de l’art des jardins nippons, ce havre de paix s’étend en plein cœur de la ville. Le jardin abrite une remarquable diversité végétale : azalées, camélias, petits hêtres, cyprès et épicéas taillés en bonsaï, ainsi que de majestueux séquoias. Un ruisseau, dont le lit est constitué de pierres directement importées des Pyrénées – ces montagnes qui surplombent Pau –, traverse délicatement le parc.

Inauguré en 2005 par le maire de Pau et son homologue japonais, à l’occasion des trente ans de jumelage entre les deux villes, le jardin n’a ouvert ses portes au public qu’en 2012, après une phase de restauration. En accès libre toute l’année de 7h à 20h.

Venez découvrir un jardin japonais niché au cœur de Pau, et plongez dans son histoire et ses caractéristiques uniques. Une visite commentée vous est proposée en trio, animée par un jardinier, une et…

© Adrien Basse-Cathalinat