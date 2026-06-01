Le jardin de MORTENOL, le jardin de mortenol, Pointe-à-Pitre

Le jardin de MORTENOL 5 – 7 juin le jardin de mortenol Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Une parenthèse enchantée au cœur de la ville !

Nichée au pied de la cité Mortenol Sud Prolongé, découvrez une oasis de 3000 m² où la nature reprend ses droits. Martine et Daniel vous ouvrent les portes de leur magnifique jardin créole, un lieu où l’on cultive bien plus que des fruits et légumes : on y cultive la fraternité.

Venez apprendre les secrets de nos plantes locales et partager un moment de convivialité unique

Visite libre pour flâner à votre rythme

Visite commentée par Martine, Daniel et un guide conférencier du service patrimoine de la ville de Pointe-à-Pitre pour une immersion historique et botanique.

le jardin de mortenol Mortenol 97110 Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre 97110 Mortenol Guadeloupe Guadeloupe 0690.95.21.40 [{« type »: « phone », « value »: « 0690.95.21.40 »}, {« type »: « email », « value »: « hugoninmarine971@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0690.31.87.52 »}, {« type »: « email », « value »: « rosy.jalcebambuck@ville-pointeapitre.fr »}] Au pied de la cité de Mortenol Sud Martine et Daniel vous invite à découvrir un magnifique jardin créole

Martine et Daniel vous invite à découvrir un magnifique jardin créole.

Jardin de MORTENOL