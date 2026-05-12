Rendez-vous au jardin la vue Place des Martyrs-de-la-Liberté, Pointe-à-Pitre
Rendez-vous au jardin la vue Place des Martyrs-de-la-Liberté, Pointe-à-Pitre vendredi 5 juin 2026.
Pointe-à-Pitre
Rendez-vous au jardin la vue
Place des Martyrs-de-la-Liberté, Mairie de Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre Guadeloupe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Partez à la découverte des plus beaux jardins de Guadeloupe lors des Rendez-vous aux Jardins nature, patrimoine et animations vous attendent pour une immersion tropicale unique !
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Place des Martyrs-de-la-Liberté, Mairie de Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre 97110 Guadeloupe Guadeloupe
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English :
Discover the most beautiful gardens in Guadeloupe during the Rendez-vous aux Jardins : nature, heritage and events await you for a unique tropical immersion!
L’événement Rendez-vous au jardin la vue Pointe-à-Pitre a été mis à jour le 2026-05-12 par Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe
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