Rendez-vous au jardin la vue Place des Martyrs-de-la-Liberté, Pointe-à-Pitre

Pointe-à-Pitre

Rendez-vous au jardin la vue

Place des Martyrs-de-la-Liberté, Mairie de Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre Guadeloupe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Partez à la découverte des plus beaux jardins de Guadeloupe lors des Rendez-vous aux Jardins nature, patrimoine et animations vous attendent pour une immersion tropicale unique !

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Place des Martyrs-de-la-Liberté, Mairie de Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre 97110 Guadeloupe Guadeloupe

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English :

Discover the most beautiful gardens in Guadeloupe during the Rendez-vous aux Jardins : nature, heritage and events await you for a unique tropical immersion!

L’événement Rendez-vous au jardin la vue Pointe-à-Pitre a été mis à jour le 2026-05-12 par Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe